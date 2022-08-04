Представлен корпус MetalFish для ПК с аквариумом

Китайский производитель MetalFish представил весьма необычный корпус для ПК. Модель Y2 Fish Tank Chassis выделяется встроенным аквариумом.

Размеры корпуса составляет 370×250×290 мм. Внутри допускается установка платы Micro-ATX и Mini-ITX. Также предусмотрены места под две 90-мм вертушки, которые идут в комплекте, а высота процессорного кулера не может превышать 90 мм. Длина видеокарты должна составлять не более 220 мм.

В общей сумме объём корпуса 27 литров. К аквариуму прилагается встроенная RGB-подсветка с регулировкой света при помощи пульта управления.

Насколько комфортно будет находиться в воде рыбам и другим обитателям во время работы компьютера – неизвестно.

Цена корпуса Y2 Fish Tank Chassis всего $75 (~4500 рублей).

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