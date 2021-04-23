Представлен концепт «цветного» MacBook Air

Во вторник, 20 апреля, Apple анонсировала совершенно новые моноблоки iMac с цветными корпусами и работающих на процессорах M1. По слухам, следующими цветными устройствами могут стать обновлённые MacBook Air. Ведь яркий окрас новинки, что-то вроде отсылки к компьютеру iMac G3, который выходил в далёком 1998 году.

iMac G3

Поэтому журналисты их зарубежного издания 9to5Mac решили представить концепт, каким будет MacBook Air в новых цветах. В качестве примера была взята цветовая основа зеленого iMac.

В результате ноутбук получил белую рамку и клавиатуру, а также полностью окрашенный корпус в мятно-зелёный цвет.

Сейчас на рынке представлен MacBook Air на процессоре M1 в классических окрасках: серебристый, золотой и серый космос.