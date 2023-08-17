Представлен компактный геймпад 8BitDo Micro со встроенной АКБ

Анонсирован ультакомпактный геймпад Micro от компании 8BitDo. Новинка может подключаться к Android и Nintendo Switch, а также к другим устройствам по Bluetooth.

Всего в устройстве предусмотрено 16 кнопок. В Micro нет гироскопа и подсветки, а за питание отвечает батарея ёмкостью 180 мАч. По словам производителя, полного заряда хватает до 10 часов беспрерывной работы. Подзарядить геймпад можно через USB Type-C, который расположен в верхней части.

Для переключения между устройствами предусмотрена специальная клавиша на нижней части корпуса. Более того, есть встроенный режим клавиатуры и совместимость с iOS, iPadOS, macOS и Windows.

Приобрести Micro можно за $25.