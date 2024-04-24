Представлен iQOO Z9 Turbo – доступный монстр автономности на Snapdragon 8s Gen 3

24 апреля бренд iQOO представил в Китае новый субфлагманский смартфон iQOO Z9 Turbo. Его фишками стали мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и ёмкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

iQOO Z9 Turbo оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 144 Гц и ШИМ 3840 Гц, а также пиковой яркостью 4500 нит. Смартфон имеет три камеры: основной датчик на 50 Мп c OIS, сверхширик на 8 Мп и 16-мегапиксельную фронталку.

«Из коробки» устройство работает на базе Android 14 (оболочка OriginOS 4). За эффективное охлаждение отвечает продвинутая система с испарительной камерой площадью 6043 мм2. Кроме того, есть защита IP64.

Смартфон iQOO Z9 Turbo доступен в четырёх конфигурациях:

12/256 ГБ – $275 (~25400 рублей)

16/256 ГБ – $315 (~29100 рублей)

12/512 ГБ – $330 (~30500 рублей)

16/512 ГБ – $360 (~33300 рублей)