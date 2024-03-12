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Представлен iQOO Z9 — самый мощный бюджетный смартфон с камерой Sony IMX882

12 марта бренд iQOO анонсировал запуск нового бюджетного смартфона iQOO Z9 на индийском рынке. Устройство стало первым в своем сегменте с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882.

Основная камера оснащена оптической стабилизацией изображения. Её дополняет 2-мегапиксельный модуль глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

iQOO Z9 получил AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

«Сердцем» смартфона стал прошлогодний процессор MediaTek Dimensity 7200. Он, по данным разработчиков, набирает около 734 тысяч баллов в AnTuTu. iQOO называет новое устройство самым быстрым в бюджетном сегменте.

Цены на устройства следующие:

  • 128 ГБ – $240 (~22000 рублей)
  • 256 ГБ – $265 (~24300 рублей)

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Источник:
GSMArena
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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