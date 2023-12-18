Представлен Honor X8b: доступный смартфон в дизайне iPhone 15 Pro Max

Филиал Honor в Саудовской Аравии анонсировал смартфон Honor X9b. Дизайн новинки выполнен в стиле iPhone 15 Pro Max за исключением модуля камер, который получил на один «колодец» больше. Кроме этого, в девайсе реализована капсула Magic Capsule для вывода анимационных уведомлений как у iPhone с динамическим островом.

Что касается технических характеристик, Honor X8b получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, ШИМ 3240 Гц, пиковая яркость достигает до 2000 нит, а соотношение сторон составляет 20.1:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 50 Мп (f/2.1) с поддержкой записи видео 1080P.

Основной блок камер оснащён тремя сенсорами, из которых: главный на 108 Мп с диафрагмой f/1,75 и поддержкой записи видео в разрешении 1080P, два других — ширик на 5 Мп (f/2,2) и макро на 2 Мп (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 680. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки SuperCharge мощностью 35 Вт.

Из прочего, смартфон получил 4G (Dual-SIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, сканер отпечатка пальца в кнопке включения, порт USB-C версии 2.0. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Габариты смартфона составляют: 161,05 х 74,55 х 6,78 мм, масса — 166 г.

Honor X8b дебютировал в Саудовской Аравии в единственной конфигурации памяти (8/512 ГБ) по цене 799 саудовских риалов (19 350 ₽). Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.