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Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV

Мощное «железо» по цене от 41 тыс. рублей.

В Китае состоялась презентация Honor GT Pro. Ключевой фишкой новинки стало мощное «железо» по доступной цене. В частности, аппаратной основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version.

Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV

Напомним, в конце 2024 года вышел базовый Honor GT. Наш обзор на смартфон читайте по ссылке.

Характеристики Honor GT Pro

  • Габариты: 162,1×75,7×8,58 мм, 212 г
  • Экран: 6,78 дюймов, AMOLED, 2800×1264 пикселей, 453 ppi, 1-144 Гц, до 6000 нит, ШИМ 4320 Гц
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Verison
  • ОЗУ: 12/16 ГБ LPDDR5X
  • Память: 256/512/1024 ГБ UFS 4.1
  • Камеры: основная — 50 Мп, 1/1,56″, f/1.95, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; телефото — 50 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.0
  • Аккумулятор: 7200 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт
  • Безопасность: ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69
  • Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, две nano-SIM, USB-C

Цены и доступность

Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV
Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV
Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV

Новинка доступна в Китае по следующим ценам:

  • Honor GT Pro (12/256 ГБ) — 3699 юаней (~41 100 рублей)
  • Honor GT Pro (12/512 ГБ) — 3999 юаней (~44 500 рублей)
  • Honor GT Pro (16/512 ГБ) — 4299 юаней (~47 800 рублей)
  • Honor GT Pro (16/1024 ГБ) — 4799 юаней (~53 400 рублей)
Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV
Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV
Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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