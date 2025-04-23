Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV

В Китае состоялась презентация Honor GT Pro. Ключевой фишкой новинки стало мощное «железо» по доступной цене. В частности, аппаратной основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version.
Напомним, в конце 2024 года вышел базовый Honor GT. Наш обзор на смартфон читайте по ссылке.
Характеристики Honor GT Pro
- Габариты: 162,1×75,7×8,58 мм, 212 г
- Экран: 6,78 дюймов, AMOLED, 2800×1264 пикселей, 453 ppi, 1-144 Гц, до 6000 нит, ШИМ 4320 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Verison
- ОЗУ: 12/16 ГБ LPDDR5X
- Память: 256/512/1024 ГБ UFS 4.1
- Камеры: основная — 50 Мп, 1/1,56″, f/1.95, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; телефото — 50 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.0
- Аккумулятор: 7200 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт
- Безопасность: ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69
- Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, две nano-SIM, USB-C
Цены и доступность
Новинка доступна в Китае по следующим ценам:
- Honor GT Pro (12/256 ГБ) — 3699 юаней (~41 100 рублей)
- Honor GT Pro (12/512 ГБ) — 3999 юаней (~44 500 рублей)
- Honor GT Pro (16/512 ГБ) — 4299 юаней (~47 800 рублей)
- Honor GT Pro (16/1024 ГБ) — 4799 юаней (~53 400 рублей)