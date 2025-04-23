Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV

В Китае состоялась презентация Honor GT Pro. Ключевой фишкой новинки стало мощное «железо» по доступной цене. В частности, аппаратной основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version.

Напомним, в конце 2024 года вышел базовый Honor GT. Наш обзор на смартфон читайте по ссылке.

Характеристики Honor GT Pro

Габариты: 162,1×75,7×8,58 мм, 212 г

Экран: 6,78 дюймов, AMOLED, 2800×1264 пикселей, 453 ppi, 1-144 Гц, до 6000 нит, ШИМ 4320 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Verison

ОЗУ: 12/16 ГБ LPDDR5X

Память: 256/512/1024 ГБ UFS 4.1

Камеры: основная — 50 Мп, 1/1,56″, f/1.95, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; телефото — 50 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.0

Аккумулятор: 7200 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт

Безопасность: ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, две nano-SIM, USB-C

Цены и доступность

Новинка доступна в Китае по следующим ценам: