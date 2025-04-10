Обзор HONOR GT: лучший игровой смартфон 2025 года?

В конце 2024 года HONOR представила в Китае новый игровой смартфон HONOR GT, сделав ставку на высокую производительность и доступный ценник. Устройство ориентировано на молодую аудиторию и предлагает стильный дизайн, мощную начинку, а также геймерские фишки.

В сети устройство сразу же прозвали «убийцей флагманов» и «лучшим игровым смартфоном» за счет Snapdragon 8 Gen 3 «на борту» и цены в 2199 юаней (~25 500 рублей) на старте. Но так ли все гладко и как HONOR GT ведёт себя в играх? Давайте разбираться.

Благодарю магазин Technodeus за предоставление HONOR GT для тестирования. Материал основан исключительно на моём личном опыте: меня не просили высказывать положительное или отрицательное мнение. Кстати, у ребят появилась возможность оплаты в кредит или с помощью рассрочки, а также экспресс-доставка заказов в Санкт-Петербург, узнать подробную информацию об условиях можно тут.

Характеристики HONOR GT

Модель: HONOR GT (AMG-AN00)

Габариты: 161×74,2×7,7 мм, 196 г

Дисплей: 6,7 дюймов, AMOLED, FHD+, 2664×1200, 435 ppi, 120 Гц, до 4000 нит, ШИМ 3840 Гц, 1,07 млрд цветов

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12 ГБ (LPDDR5X)

Память: 256 ГБ (UFS 4.0)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.95, Sony IMX906, 1/1,56″, OIS; широкоугольная — 12 Мп, 112 градусов, f/2.2; фронтальная — 16 Мп, f/2.45

Батарея: 5300 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 100 Вт

Безопасность: подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

Защита от воды и пыли: IP65

ОС: MagicOS 9.0 (Android 15)

Связь: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C, 2 nano-SIM

Цена на момент обзора: от 22 000 ₽

Стандартная комплектация

Хотя HONOR GT создавался с упором на игры, в плане комплектации он не отличается от стандартных смартфонов. Устройство поставляется в белой коробке, на лицевой стороне которой расположились буквы GT и общее название.

Внутри всё, как обычно:

Смартфон

Адаптер питания на 100 Вт

Кабель USB-A на USB-C

Прозрачный силиконовый чехол

Скрепка для SIM-лотка

Документация

С одной стороны, печально, что производитель не уделил больше внимания «обёртке». Но с другой — была цель сделать максимально производительный смартфон по доступной цене, поэтому любая попытка выделиться отразилась бы на конечном ценнике.

Сдержанный снаружи

На обзоре у меня HONOR GT в расцветке Ice White — белый цвет с интересным «зернистым» эффектом и гоночной эстетикой. Задняя панель смартфона визуально разделена на две зоны, слегка отличающиеся по оттенку. При этом крышка пластиковая, но выполнена под стекло. Визуально выглядит современно и стильно.

Помимо белого, HONOR GT доступен в цветах Phantom Black и Aurora Green. Чёрная версия выглядит сдержанно, а вот зелёный вариант выделяется большим логотипом HONOR на задней панели и напоминает устройства серии HONOR 30.

Основной акцент в дизайне сделан на модуль камеры. Блок имеет строгую прямоугольную форму с двумя сенсорами, вспышкой и красным логотипом GT, подчеркивающим игровую направленность устройства.

Корпус смартфона пластиковый, но совершенно не выглядит дёшево. Он отлично лежит в руке, ощущается как дорогой флагман, не скользит и не вызывает дискомфорта даже при долгих игровых сессиях. Но, естественно, приятного холодка из-за пластикового корпуса вы не почувствуете.

Элементы управления и интерфейсы расположились следующим образом:

Правая грань — кнопка блокировки и качелька громкости

Нижняя грань — динамик, разъём USB Type-C, микрофон и лоток для SIM-карт

Верхняя грань — дополнительный микрофон и второй динамик

Стереодинамики Honor Sound Wave обеспечивают качественный объемный звук, который порадует любителей игр. Звучание чистое, низкие частоты остаются глубокими, а средние и высокие чёткими. Кроме того, есть режим повышенной громкости 200%, который пригодится при просмотре фильмов или другого контента с тихой звуковой дорожкой. При прослушивании музыки какого-то значительного «буста» вы не услышите.

Приятным бонусом является устойчивость к пыли и влаге по стандарту IP65. Смартфон не предназначен для полного погружения в воду, но спокойно выдерживает брызги.

Игровой дисплей

Одним из ключевых преимуществ HONOR GT является экран Oasis Eye Protection, который компания называет «игровым дисплеем». Это 6,7-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2664×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Картинка выглядит насыщенной, но естественной, анимации и взаимодействие с дисплеем плавные и отзывчивые.

Благодаря высокой яркости смартфоном можно без труда пользоваться под прямыми солнечными лучами. Производитель заявляет, что в пике она может достигать 4000 нит в отдельных зонах и 1200 нит в среднем по всей площади.

HONOR использует качественные и безопасные экраны практически во всех своих современных устройствах. В частности, дисплей HONOR Eye Comfort в HONOR GT имеет несколько полезных фишек для защиты зрения:

Сверхвысокая частота ШИМ 3840 Гц (есть сертификат по снижению мерцания TÜV Rheinland)

Циркадные ритмы — автоматическая регулировка цветовой температуры в соответствие с естественным ритмом организма для повышения качества сна

Комфорт при расфокусировке — изменение цвета по краям экрана и небольшое движение картинки для снижения усталости глаз

Защита зрение — снижение излучения синего цвета

Под экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев, который в большинстве случаев срабатывает быстро и точно. Но так как он прижат к нижней грани, иногда приходится менять хват, чтобы разблокировать устройство. Однако для меня это не проблема, так как я в основном использую разблокировку по лицу, которая «узнаёт» меня даже при слабом освещении.

Естественно не обошлось без Magic Capsule — своеобразного аналога «динамического острова» из айфона. Вокруг выреза отображаются уведомления и элементы управления. Опция поддерживает не только стандартные приложения, но и сторонние сервисы, включая «Яндекс Музыку».

Камеры приятно удивляют

Несмотря на игровую направленность, HONOR GT получил вполне достойные камеры. Основной модуль включает 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с автофокусом и поддержкой макросъёмки.

При хорошем освещении основная камера радует детализированными снимками с естественной цветопередачей. В настройках доступно несколько цветовых режимов, позволяющих подобрать оттенки на свой вкус. Лично мне понравились «Естественный» и «Динамичный». Собственно, такие снимки я и покажу ниже.

Естественный Естественный Динамичный Естественный Динамичный

В ночном режиме алгоритмы устраняют шумы и улучшают чёткость, хотя до уровня топовых камерофонов итоговый результат, естественно, не дотягивает. При этом снимки всё равно получаются достойными.

Сверхширокоугольная камера делает неплохие фото без заметных искажений. Однако её главной фишкой стала возможность делать макроснимки. Они получаются детализированными, без размытия или потери чёткости.

Динамичный Естественный Естественный Оригиналы фото и видео доступны на Яндекс Диске

Видео смартфон записывает в 4K при 60 кадрах в секунду. Максимальный зум — 6x. Качество видеосъёмки хорошее, стабилизация справляется, а картинка остаётся чёткой даже при движении. В общем и целом камеры HONOR GT приятно удивляют, с учётом направленности и ценника устройства, фото и видео получаются достаточно качественными.

HONOR GT в играх

Наконец переходим к самому интересному — «железу», тестам и играм. Высокую производительность HONOR GT обеспечивает один из самых мощных мобильных процессоров Snapdragon 8 Gen 3 вкупе с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Если коротко, то смартфон легко справляется с повседневными задачами и даже с самыми требовательными играми, но начнём с синтетических тестов.

Тест Результат HONOR GT Geekbench Single 2 011 Geekbench Multi 6 138 Geekbench OpenCL 15 036 Geekbench Vulkan 16 591 AnTuTu (1 прогон) 1 741 629 AnTuTu (2 прогон) 1 698 167 AnTuTu (3 прогон) 1 912 051 AnTuTu (4 прогон) 1 562 621 AnTuTu (5 прогон) 1 797 540

Протестировать HONOR GT в CPU Throttling Test не удалось — смартфон снижает производительность, если не взаимодействать с экраном, а автокликеры на нём почти сразу отключаются. Но сухие цифры — не главное. Куда интереснее посмотреть, как устройство ведёт себя в играх, и тут всё более чем достойно.

War Thunder Mobile — достаточно требовательная к «железу» игра, которая проверяет на прочность не только процессор, но и систему охлаждения. На максимальных настройках, в высоком разрешении, с трассировкой лучей и сглаживанием смартфон показывает 65-85 FPS. Игра идёт плавно, без рывков, а сам смартфон почти не нагревается.

Call of Duty Mobile — менее требовательная игра, но всё равно интересна в плане оптимизации. В ней HONOR GT выдаёт стабильные 120 FPS, но на средней графике. На максимальных настройках — уверенные 60 FPS. Однако есть возможность увеличить фреймрейт до 120 FPS, но об этом позже. В целом же геймплей очень плавный и приятный.

Zenless Zone Zero — известная высокой нагрузкой на «железо» игра от HoYoverse. Даже в насыщенных сценах с кучей спецэффектов HONOR GT держит стабильные 60 FPS.

Genshin Impact — ещё одна требовательная игра, и здесь HONOR GT снова показывает себя с лучшей стороны. На максимальных настройках — стабильные 60 FPS. Как и в случае с Call of Duty Mobile, есть возможность сделать геймплей ещё плавнее и увеличить частоту кадров до 120 FPS.

Standoff 2 — простая, но популярная среди мобильных геймеров игра. HONOR GT легко справляется с ней и выдаёт стабильные 120 FPS на максимальных настройках. Всё очень плавно, отклик быстрый — идеально для соревновательной игры.

Одной из интересных фишек HONOR GT является игровая панель Game Master, которая предлагает несколько полезных инструментов:

Повышение FPS — функция, поддерживаемая ограниченным числом игр, которая интеллектуально оптимизирует частоту кадров и повышает её до 120 FPS. Правда, это не «чистые» 120 FPS, но геймплей всё равно становится плавнее

— функция, поддерживаемая ограниченным числом игр, которая интеллектуально оптимизирует частоту кадров и повышает её до 120 FPS. Правда, это не «чистые» 120 FPS, но геймплей всё равно становится плавнее Frame Stabilization (Phantom Frame) — функция повышает стабильность частоты кадров и сокращает задержку

Несмотря на явные преимущества, эти функции существенно увеличивают нагрев смартфона и энергопотребление, но зато и игровой опыт становится максимально плавным.

Что касается температуры смартфона, то после пары часов гейминга HONOR GT нагревается, но не обжигает и не вызывает дискомфорта. По словам производителя, это достигается благодаря продвинутой системе охлаждения HONOR 3D с естественной циркуляцией.

Некоторые элементы интерфейса и уведомления не переведены с китайского языка

Коротко о системе — HONOR GT работает на MagicOS 9.0 на базе Android 15. Оболочка удобная, быстрая и предлагает множество ИИ-функций и вариантов кастомизации. При этом «из коробки» предустановлена куча китайских приложений, а также есть небольшие проблемы с локализацией, хотя полноценный русский язык есть. Однако всё это решаемо и в целом к операционной системе смартфона нет никаких вопросов.

100% за полчаса

HONOR GT оснащён кремний-углеродным аккумулятором на 5300 мАч и выдерживает целый день активного использования. Во время тестов смартфон справлялся с играми, просмотром видео, сёрфингом в интернете и работой с мессенджерами без дополнительной подзарядки до вечера.

Но главное здесь — быстрая зарядка. В комплекте со смартфоном идёт адаптер питания мощностью 100 Вт. Он позволяет зарядить смартфон с 1% до 55% всего за 15 минут. Полная зарядка занимает около получаса, что невероятно удобно.

Итого: HONOR GT — максимум возможностей за свои деньги

Сейчас HONOR GT — один из самых сбалансированных игровых смартфонов в своём сегменте. Он предлагает мощный чип Snapdragon 8 Gen 3, достойную автономность, быструю зарядку и качественный AMOLED-дисплей с высокой яркостью и защитой для глаз. Всё это делает его отличным выбором для повседневного использования и мобильного гейминга.

На российских площадках его можно найти от 22 тысяч рублей — и за такую цену это действительно лучший игровой смартфон. Конечно, если вы нацелены на серьёзный мобильный гейминг и готовы вкладываться в устройства вроде флагманов от ASUS или ZTE, это уже другая история. Но если хочется получить максимум возможностей за достаточно скромный по нынешним меркам ценник в 25-30 тысяч рублей — HONOR GT точно лучший вариант на рынке.

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Anatoly Плюсы Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3

Высокая автономность и быстрая зарядка

Яркий и безопасный игровой AMOLED-дисплей 120 Гц

Игровая панель Game Master с геймерскими фишками

Достойные основные и фронтальная камеры

Доступный ценник Недостатки Пластиковый корпус

Отсутствие беспроводной зарядки

Наличие только версии для китайского рынка

Проблемы с локализацией ОС

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