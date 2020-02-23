Представлен геймерский смартфон Realme X50 Pro Player Edition

Китайская компания Realme выпустила игровой смартфон X50 Pro Player Edition. Он получит уникальную систему охлаждения, которая основана на графитовых пластинах.

Новинка получила 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. В качестве процессора выступает Snapdragon 865, а быстрая оперативная память типа LPDDR5 с флеш-памятью UFS 3.1 обеспечивают максимальную скорость работы.

Ёмкость аккумулятора составляет 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. Благодаря ей смартфон может зарядиться с 0% до 100% всего за 35 минут.

Основная камера на 48 Мп, 8 и 2 Мп с широкоугольным углом. Фронтальная 16 + 2 Мп. Также аппарат обладает сканер отпечатков пальцев в дисплее, NFC для бесконтактной оплаты и порт USB-C.

Стоимость в Китае составляет 3399 юаней (около 34 тысяч рублей) за версию 8 + 128 Гб и 3699 юаней (около 37 тысяч рублей) за модель 12 + 256 Гб.