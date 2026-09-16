OPPO Reno16 вышли в России: цены от 41 999 рублей
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OPPO Reno16 вышли в России: три смартфона с IP69K и зарядкой 80 Вт

В линейку вошли три модели с аккумуляторами до 7000 мА·ч и зарядкой на 80 Вт.
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Редакция The GEEK сегодня в 15:33
OPPO Reno16 вышли в России: три смартфона с IP69K и зарядкой 80 Вт

OPPO начала продажи в России новой серии смартфонов Reno16. В линейку вошли Reno16 Pro 5G, Reno16 5G и Reno16 F 5G. Новинки получили аккумуляторы емкостью до 7000 мА·ч, камеры до 200 Мп, защиту IP69K и набор ИИ-функций.

Главной моделью стал Reno16 Pro. Смартфон оснащен 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с частотой до 144 Гц и локальной пиковой яркостью 3600 нит. В основе устройства лежит MediaTek Dimensity 8550.

Основная камера Reno16 Pro получила разрешение 200 Мп. Ее дополняют 50-Мп сверхширокоугольная камера и 50-Мп портретный телевик с 3,5-кратным оптическим приближением. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп.

OPPO Reno16 вышли в России: три смартфона с IP69K и зарядкой 80 Вт

Обычный Reno16 получил такой же 6,32-дюймовый AMOLED-дисплей, но работает на Snapdragon 7 Gen 4. Все три задние камеры имеют разрешение 50 Мп, включая телевик с оптическим зумом 3,5×.

Reno16 F оснащен более крупным 6,57-дюймовым экраном и процессором MediaTek Dimensity 7300. Основная и портретная камеры получили разрешение 50 Мп, сверхширокоугольная — 8 Мп. Все три смартфона оснащены 50-Мп фронтальной камерой с автофокусом.

OPPO Reno16 вышли в России: три смартфона с IP69K и зарядкой 80 Вт

Reno16 и Reno16 Pro получили аккумуляторы на 6700 мА·ч, а Reno16 F — на 7000 мА·ч. Вся линейка поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт и защищена от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Среди программных нововведений появился «Ремикс-коллаж с ИИ», позволяющий автоматически вырезать людей и объекты из фотографий и видео и собирать из них композиции. Также появилась отдельная физическая кнопка быстрого доступа к ИИ-функциям.

Цены в России:

OPPO Reno16 Pro 12/512 ГБ — 89 999 рублей
OPPO Reno16 12/256 ГБ — 54 999 рублей
OPPO Reno16 F 12/256 ГБ — 46 999 рублей
OPPO Reno16 F 8/256 ГБ — 41 999 рублей
OPPO Bubble — 12 999 рублей

Вместе со смартфонами представлен OPPO Bubble — магнитный внешний экран весом 35 г. Его можно использовать в качестве видоискателя для съемки на основные камеры и дистанционного пульта затвора.

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ООО «НЬЮ ВОРЛД» ИНН 7726406250
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