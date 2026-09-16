Платёжная система «Мир» запустила бесконтактную оплату на смарт-часах HUAWEI

Платёжная система «Мир» запустила приложение для бесконтактной оплаты с помощью «умных» часов HUAWEI. На первом этапе сервис доступен владельцам HUAWEI Watch 5 и HUAWEI Watch Ultimate 2 под управлением опционной системы HarmonyOS 5 и новее.

Приложение Mir Pay можно скачать через магазин AppGallery. Для оплаты достаточно активировать экран часов поворотом запястья и поднести устройство к платёжному терминалу.

Одной из особенностей сервиса стала возможность совершать платежи без подключения к интернету. При этом покупки, оплаченные с помощью часов, участвуют в акциях платёжной системы «Мир» на тех же условиях, что и обычные операции по картам.

В Национальной системе платёжных карт (НСПК) также сообщили о планах расширить список совместимых устройств. Какие именно модели и операционные системы получат поддержку в дальнейшем, пока не уточняется.