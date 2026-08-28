OPPO анонсировала первый в мире смартфон с тремя 200 Мп камерами

Компания OPPO запустила промо-кампанию грядущего своего камерофона. Из опубликованного тизера стало известно, что анонсированный OPPO Find X10 Pro Max получит сразу три фотокамеры с разрешением 200 Мп каждая.

Судя по постеру, для смартфона выбран недавно представленный топовый фото-сенсор Samsung ISOCELL HPC на 200-мегапикселей с технологией DeepPix со сверхвысоким динамическим диапазоном.

Кроме этого, авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что 200 Мп датчики будут в основе, ультраширике и в перископе. Информатор также заявил, что смартфон получит 6,85-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2K и частотой 144 Гц, а также сверхбольшой линейный вибромотор (0916) и LiPO-полимерный аккумулятор.

Презентация OPPO Find X10 Pro Max может состояться уже в конце сентября или в начале октября.