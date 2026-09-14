OPPO раскрыла дизайн трёх флагманов Find X10 и назвала дату презентации
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OPPO раскрыла дизайн трёх флагманов Find X10 и назвала дату презентации

Также смартфоны показали на видео.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:40
OPPO раскрыла дизайн трёх флагманов Find X10 и назвала дату презентации

OPPO сегодня раскрыла внешний вид грядущей флагманской серии смартфонов Find X10 и объявила дату презентации. В линейку войдут сразу три модели — Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max.

Компания в своём аккаунте в Weibo опубликовала постеры, а также короткое промо-видео, на котором показала Find X10 Pro и Find X10 Pro Max:

Судя по изображениям, Find X10 Pro внешне схож с Find X9s Pro, тогда как наиболее заметные изменения в дизайне достались версии Find X10 Pro Max.

Старшая модель получила крупный квадратный блок камер, который дополнен «пилюлей» со вспомогательным сенсором Danxia и светодиодной вспышкой.

Базовый Find X10, в свою очередь, сохранил хорошо знакомый дизайн и внешне практически не отличается от прошлогоднего Find X9.

Изменения затронули и боковые грани устройств. В версиях Find X10 Pro и Find X10 Pro Max компания отказалась от отдельной физической клавиши управления камерой, при этом сохранила программируемую кнопку на верхней части левой грани корпуса.

OPPO пока не раскрыла технические характеристики смартфонов, но презентация серии Find X10 состоится уже 22 сентября.

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