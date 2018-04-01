Представлен бюджетный Realme C3 за $98

Компания Realme сегодня представила свой новый бюджетник C3. Он позиционируется как конкурент существующего Redmi 8a и, еще не вышедшего, Redmi 9a.

Характеристики смартфона достаточно простенькие, но это обусловлено его ценой. Realme C3 получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч и бюджетный процессор MediaTek Helio G70. Производитель сообщил, что новинка обещает два часа автономной работы.

Также у Realme C3 двойная основная на 12/2 Мп и 5-мегапиксельная фронтальная камеры.

Стоимость смартфона составляет $98 за версию с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Модель с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обойдётся пользователям в $112. Продажи Realme C3 начнутся с 14 февраля.