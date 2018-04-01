Представлен бюджетный Realme C3 за $98
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Новости

Представлен бюджетный Realme C3 за $98

Компания Realme сегодня представила свой новый бюджетник C3. Он позиционируется как конкурент существующего Redmi 8a и, еще не вышедшего, Redmi 9a.

  • Realme C3
  • Realme C3
  • Realme C3
  • Realme C3

Характеристики смартфона достаточно простенькие, но это обусловлено его ценой. Realme C3 получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч и бюджетный процессор MediaTek Helio G70. Производитель сообщил, что новинка обещает два часа автономной работы.

  • Realme C3
  • Realme C3

Также у Realme C3 двойная основная на 12/2 Мп и 5-мегапиксельная фронтальная камеры.

Realme C3

Стоимость смартфона составляет $98 за версию с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Модель с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обойдётся пользователям в $112. Продажи Realme C3 начнутся с 14 февраля.

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