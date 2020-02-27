Появился официальный анонс Realme 6 и 6 Pro

Один из руководителей Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) опубликовал в своём Twitter тизер новых Realme 6 и 6 Pro.

На официальном анонсе смартфон держит в руках звезда Болливуда Салман Хан. Он начал сотрудничество с Realme и стал лицом бренда.

Производитель обещает совершенно новые впечатления от 64-мегапиксельной камеры и даже запустил в медиа хэштег #ProCameraProDisplay. В общем, с рекламной кампанией линейки 6 все в порядке.

Также компания подтвердила, что у новинки будут Ultra Smooth Full HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц и 30-ваттная быстрая зарядка. Ожидается, что у Realme 6/6 Pro будет четыре датчика камеры: основной на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив, телеобъектив и ультра-макрообъектив.

«Слепые» предзаказы на смартфоны линейки Realme 6 запускают уже сегодня и продлятся они до 4 марта. Сами устройства компания представит 5 марта.