Появился геймплей мобильной Mortal Kombat Onslaught

Разработчики NetherRealm Studios объявили о старте закрытого бета-тестирования мобильной игры Mortal Kombat Onslaught. Между тем на просторы YouTube уже выложили геймплей.

Mortal Kombat Onslaught станет гибридом файтинга и коллекционной RPG, где игроку предстоит собрать команду бойцов и отправиться в бой. На видео можно увидеть игровой процесс за Скорпиона и несколько кат-сцен.

Релиз Mortal Kombat Onslaught состоится на iOS и Android в 2023 году.