Трейлер экранизации Mortal Kombat показали до релиза и на русском языке

Сегодня в 20:00 МСК обещана премьера трейлера новой экранизации Mortal Kombat. Однако новинка появилась в сети раньше времени.

В трейлере показан новый герой — Коул Янг. Он стал целью Саб-Зиро, потому ему предстоит тренироваться, чтобы защитить себя и свою семью. В ролике также показали Соню, Джакса, Кано, Рейдена, Кун Лао и Скорпиона.

Экранизация выйдет в России 8 апреля, при этом фильм появится одновременно в кино и на стриминговых сервисах. Отметим, что впервые в истории полноценный фильм по мотивам Mortal Kombat получил возрастной рейтинг R.