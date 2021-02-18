Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Трейлер экранизации Mortal Kombat показали до релиза и на русском языке

Сегодня в 20:00 МСК обещана премьера трейлера новой экранизации Mortal Kombat. Однако новинка появилась в сети раньше времени.

В трейлере показан новый герой — Коул Янг. Он стал целью Саб-Зиро, потому ему предстоит тренироваться, чтобы защитить себя и свою семью. В ролике также показали Соню, Джакса, Кано, Рейдена, Кун Лао и Скорпиона.

Экранизация выйдет в России 8 апреля, при этом фильм появится одновременно в кино и на стриминговых сервисах. Отметим, что впервые в истории полноценный фильм по мотивам Mortal Kombat получил возрастной рейтинг R.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Vimeo
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить