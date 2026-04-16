Metro 2039 официально анонсирована: вышел дебютный трейлер | The GEEK
Metro 2039 официально анонсирована: вышел дебютный трейлер

Новый протагонист, возвращение в московское метро и мрачная атмосфера.
Редакция The GEEK сегодня в 20:57
Metro 2039 официально анонсирована: вышел дебютный трейлер

На презентации Xbox First Look студия 4A Games официально представила новую часть культовой франшизы — Metro 2039. Проект позиционируется как одиночный сюжетный хоррор-шутер.

Главным героем станет персонаж по прозвищу Странник. По сюжету он сталкивается с тревожными и пугающими видениями, которые сопровождают его в путешествии по московскому метро. Разработчики обещают мрачную атмосферу и возвращение к истокам серии.

«Metro 2039 перенесет вас в мрачное сердце московского метро, ​​где последние выжившие после ядерного апокалипсиса цепляются за жизнь в туннелях и подземных переходах разрушенного города, надежда потеряна… будущее выглядит мрачным… если оно вообще существует»,

— Metro 2039.


Релиз Metro 2039 запланирован на эту зиму. Игра выйдет на Xbox Series S|X, PlayStation 5 и ПК. Русского языка в игре не будет.

