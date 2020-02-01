Появился бесплатный способ получать обновления Windows 7

Как мы знаем, представители Microsoft перестали поддерживать операционную систему Windows 7. Это касается как обычных пользователей, так и корпоративных. Однако у последних есть платная возможность продлить поддержку вплоть до 2023 года. Правда, за такую эксклюзивную поддержку пришлось достаточно неплохо задонатить. Если в первый год за каждый компьютер пришлось бы платить 25 долларов, то потом бы цена поднялась до 50 или даже до 100 долларов.

Стало ясно, что такая ситуация вряд ли устраивала многих, а поэтому энтузиасты начали искать пути обхода такого недопонимания со стороны разработчиков. И они были найдены. Как выяснилось немного позже, Windows 7 ESU, которая является расширением обновления системы безопасности, обойти не так уж и сложно.

Данное решение уже было опубликовано в интернете и позволяет любому владельцу устройства с установленной Windows 7 и дальше получать обновления безопасности. Для этих целей необходимо вручную установить специально выпущенный для этих целей патч BypassESU, а также тестовое обновление KB4528069. Последнее необходимо для того, чтобы пользователь проходил проверку на возможность получать апдейты.

Данная возможность была известна еще в конце прошлого года, но на тот момент не было до конца понятно, останется ли она рабочей после выхода февральского обновления для системы. Как оказалось, бояться было нечего: несмотря на выход обновления, работоспособность получения обновлений осталась. Стоит заметить, что действуя таким неофициальным способом получения обновлений, вы действуете по своему усмотрению, а поэтому никто за ваши действия ответственности нести не будет.