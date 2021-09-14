Появилось живое фото iPad mini 6

В сети появился снимок планшета iPad mini шестого поколения. Причём его опубликовали ещё до анонса. Судя по фото, компания планирует добавить поддержку стилуса.

Похоже, что новинка действительно получит дизайн в стиле iPad Pro с плоскими гранями. Кнопки регулировки громкости переедут на верхнюю панель. Основная камера получит модуль неизвестного разрешения со светодиодной вспышкой.

Как ожидается, планшет появится в 5 вариантах цвета корпуса — серый, серебристый, золотой, «розовое золото» и голубой. Цена стартует от $399 за базовую Wi-Fi версию с 64 ГБ памяти, а версия на на 256 ГБ предположительно будет стоить $539.

Модели с поддержкой мобильной связи предварительно оцениваются в $529 и $679 за версию с 64 и 256 ГБ соответственно.