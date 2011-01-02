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Новости

Появилось приложение для установки сервисов Google на смартфоны Huawei

Компания Huawei знаменита своими смартфонами, но вот беда, не все желают ими пользоваться без сервисов Google. А всему виной санкции, которые власти США наложили на китайского производителя. В связи с этим, Huawei активно начала работать над собственной ОС и магазином приложений. Но этом не всех устроило и появились способы вернуть сервисы Google на смартфоны Huawei. Однако с такой задачей не всегда сможет справиться рядовой пользователь.

Но на этот раз речь идет о наиболее простом способе и предложили его создатели приложения Googlefier. Для этих целей достаточно скачать apk. Файл и установить приложение на смартфон. Далее все нужно делать, согласно подсказкам, которые появляются на экране. Данная установка занимает не более пяти минут. А дальше достаточно лишь зайти в свою учетную запись в Google.

Но и здесь есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. Так, данное приложение не работает с устройствами на EMUI 11. Устанавливать его есть смысл лишь на смартфоны с более ранней версией EMUI. Также создатели рекомендуют сбросить смартфон до заводских настроек, если раньше владелец устройства устанавливал Google-сервисы другими способами.

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Источник:
IXBT
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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