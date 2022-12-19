Появились «живые» фото Google Pixel Tablet и фирменной док-станции

В сети опубликовали качественные фото нового планшета Google Pixel Tablet, который пока не анонсировали. Новинка, как утверждается, получит постоянную память на 256 ГБ, время автономной работы составит порядка 16 часов на оставшихся 70% заряда.

Планшет получит все сервисы Google и новейшую операционную систему. Предполагается, что процессором послужит фирменный Tensor G2.

Помимо этого, на фото видна док-станция для планшета со встроенными динамиками, которая позволит использовать планшет в качестве экрана и заряжать его.

В числе других особенностей отметим «нанокерамическое» покрытие задней панели и поддержку стилуса.