Появились точные размеры и вес Xbox Series X и Series S

Представители Microsoft не только подтвердили ранее опубликованные характеристики консолей Xbox Series X и Xbox Series S в утечках, но и представили другие интересные данные об этих устройствах. Так, речь ведется о размерах и весе игровых консолей. Итак, данные следующие:

Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг;

Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.

Также на странице, где представлены данные о консоли, есть информация и о комплекте поставки. Так, в коробке можно будет найти беспроводный геймпад Xbox плюс высокоскоростной HDMI-кабель Series S и сверхскоростной HDMI-кабель Series X. Напомним, что Xbox Series S и X выходят в продажу 10 ноября. Что касается ценника, то он составит 27 и 46 тыс. рублей.