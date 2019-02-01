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Новости

Появились точные размеры и вес Xbox Series X и Series S

Представители Microsoft не только подтвердили ранее опубликованные характеристики консолей Xbox Series X и Xbox Series S в утечках, но и представили другие интересные данные об этих устройствах. Так, речь ведется о размерах и весе игровых консолей. Итак, данные следующие:

  • Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг;
  • Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.

Также на странице, где представлены данные о консоли, есть информация и о комплекте поставки. Так, в коробке можно будет найти беспроводный геймпад Xbox плюс высокоскоростной HDMI-кабель Series S и сверхскоростной HDMI-кабель Series X. Напомним, что Xbox Series S и X выходят в продажу 10 ноября. Что касается ценника, то он составит 27 и 46 тыс. рублей.

Источник:
Xbox
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Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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