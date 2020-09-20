Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Появились рендеры доступного флагмана Samsung Galaxy S20 FE

Интернет стал полниться снимками очередного смартфона от Samsung – модели Galaxy S20 FE. Они и раскрывают нам дизайн смартфона со всех сторон. Как мы знаем, линейка устройств в основном содержит устройства с изогнутыми дисплеями. Здесь же разработчик решил применить плоский экран, но с отверстием под фронтальную камеру.

  • Samsung Galaxy S20 Fe 1

Дисплей выполнен по технологии AMOLED, его диагональ составляет 6,5 дюймов, а разрешение – Full HD+. Экран также имеет функционал в виде увеличенной частоты обновления – 120 Гц. Работать старшая версия будет на чипсете Snapdragon 865, а вот базовый вариант получит Exynos 990.

  • Samsung Galaxy S20 Fe 2
  • Samsung Galaxy S20 Fe 3
  • Samsung Galaxy S20 Fe 4
  • Samsung Galaxy S20 Fe 5

Что касается оптики, то в данном девайсе применяются в главном модулей две 12-мегапиксельных модуля и один 8-мегапиксельный. Питается аппарат от аккумулятора, емкостью 4 500 мАч с поддержкой ускоренной зарядки, мощностью 15 Вт. Будущий владелец получит в свое распоряжение стереодинамики и защиту от попадания влаги и пыли. Если верить утечкам, то стоимость Samsung Galaxy S20 FE в Европе составит около 700 евро.

Источник:
slashleaks
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить