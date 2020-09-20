Появились рендеры доступного флагмана Samsung Galaxy S20 FE

Интернет стал полниться снимками очередного смартфона от Samsung – модели Galaxy S20 FE. Они и раскрывают нам дизайн смартфона со всех сторон. Как мы знаем, линейка устройств в основном содержит устройства с изогнутыми дисплеями. Здесь же разработчик решил применить плоский экран, но с отверстием под фронтальную камеру.

Дисплей выполнен по технологии AMOLED, его диагональ составляет 6,5 дюймов, а разрешение – Full HD+. Экран также имеет функционал в виде увеличенной частоты обновления – 120 Гц. Работать старшая версия будет на чипсете Snapdragon 865, а вот базовый вариант получит Exynos 990.

Что касается оптики, то в данном девайсе применяются в главном модулей две 12-мегапиксельных модуля и один 8-мегапиксельный. Питается аппарат от аккумулятора, емкостью 4 500 мАч с поддержкой ускоренной зарядки, мощностью 15 Вт. Будущий владелец получит в свое распоряжение стереодинамики и защиту от попадания влаги и пыли. Если верить утечкам, то стоимость Samsung Galaxy S20 FE в Европе составит около 700 евро.