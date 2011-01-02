Появились полные характеристики Oppo A15

Все больше информации в интернете появляется относительно смартфона Oppo A15. Так, если раньше было известно, что аппарат получит дактилоскопический сканер на задней панели и аккумулятор на 4 230 мАч, то сейчас мы имеем информацию о дисплее и оптическом модуле.

Так, речь идет о 6,52-дюймовом «безграничном» дисплее с HD+ разрешением и тройной основной камере, состоящей из модулей 13, 2 и 2 МП. Первая – это основной модуль, вторая камера предназначена для макросъемки, а еще один модуль для измерения глубины съемки. Фронтальная камера имеет разрешение 5 МП.

Также уже известно о том, что работать Oppo A15 будет на чипсете Helio P35 под управлением собственной графической оболочки ColorOS 7.2, основанной на Android 10. Пользователь получит устройство с 3 ГБ ОЗУ+32 ГБ ПЗУ. Пока неизвестно, будут ли варианты с большими объемами памяти.