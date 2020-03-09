Появились подробные характеристики PlayStation 5

Рендеры, утечки и слухи о будущей консоли PlayStation 5 уже давно заполонили сеть. Теперь некий инсайдер опубликовал подробные характеристики консоли пятого поколения. Однако, другой надежный источник обьявил их вполне достоверными:

Производительность 13,3 TFLOPS, GPU с архитектурой RDNA 2, частотой 1,7 ГГц, с 60 вычислительными блоками

Процессор AMD с восемью ядрами Zen 2 частотой 3,4 ГГц (Sony работает над разгоном до 3,7 ГГц)

16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 4 ГБ оперативной памяти DDR4

SSD со скоростью 5,5 ГБ/с объёмом 1 ТБ

Выделенные ядра RT для реализации трассировки лучей и звуковой процессор

Пропускная способность 565 ГБ

Полная обратная цифровая совместимость со всеми PlayStation и огромное количество доступных игр в первый день продаж

Игровой контроллер Dual Shock 5 с обратной тактильной связью, новой системой обратной связи джойстиков, пульсометром и встроенным микрофоном

Стоимость указали в $499. О таком ценнике заговорили уже давно, так как себестоимость PS 5 составляет $450.

В ближайшие время Sony должна официально анонсировать приставку, в продажу она поступит в конце 2020 года.