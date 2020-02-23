Появились первые «живые» фото Xiaomi Mi Band 5

В прошлом месяце бренд Redmi представил свой первый фитнес-браслет. Он не отличается какой-либо оригинальностью, но и его ценник нё даёт сильно критиковать устройство. Теперь настало время Xiaomi, которая готовит наследника Mi Band 4 в лице Mi Band 5. Его выход ожидается во втором квартале 2020 года, а на просторах Weibo уже появились первые живые снимки будущего устройства.

Если верить фотографиям, то всю площадь займёт дисплей и лишь небольшой круглый вырез в нижней части экрана, будет осуществлять навигацию по устройству.

В выключенном состоянии Mi Band 5 сильно напоминает Mi Band 4. Но в отличии от прошлого поколения на дисплей выводится больше информации. Например, уровень заряда, день недели, режим блокировки и время.

Каких-либо других подробностей о дизайне Mi Band 5 пока нет. По предварительным данным в нём всё также будет GPS, модуль NFC и сенсор для измерения артериального давления.