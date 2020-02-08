Появились неофициальные рендеры Oppo Find X2

Oppo представит новый смартфон Find X2 22 февраля. Пока о устройстве известно довольно мало.

Ожидается, что новинка получит топовый Snapdragon 865, экран с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также 65-ваттную зарядку.

Сейчас инсайдеры создали рендеры, которые показывают достаточно обычно-типичный дизайн. Ранее были слухи, что Find X2 внешне будет сильно выделяться на фоне других смартфонов компании. Новинке приписывали «космический» дизайн.

Однако, рендеры неофициальные, поэтому ставить крест на необычном Find X2 рано. Возможно, смартфон, действительно получит необычное дизайнерское решение. Остаётся только дождаться презентации.