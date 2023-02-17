Инсайдер показал Xiaomi 13 Ultra с огромным блоком камер

В сети появилось фото якобы инженерного образца флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. На фотографии показан белый смартфон с задней панелью, имитирующей кожу и круглым блоком камер на массивном выступе.

В предполагаемом прайс-листе указана цена 7999 юаней (~87 000 рублей) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, что дороже на 1000 юаней, чем Xiaomi 12S Ultra в той же конфигурации.

По данным инсайдера, показанное устройство оснащено OLED-экраном 120 Гц QHD+, процессором Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой Sony IMX989 на 50 Мп с OIS и переменной диафрагмой f/1.6-2.4, а также тремя сенсорами по 50 Мп каждый и передней камерой 32 Мп.

Батарея имеет ёмкость 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно.

Официальный анонс смартфона ожидается в марте. До этого Xiaomi планирует анонсировать для глобального рынка младшие модели Xiaomi 13.