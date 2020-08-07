Появились качественные изображения необычного смартфона Microsoft Surface Duo

Эпопея со смартфоном Microsoft Surface Duo продолжается. На этот раз девайс претендует на звание самого необычного смартфона 2020 года (если выйдет на рынок). Стоит заметить, что устройства с гибким экраном уже есть на рынке, а вот в виде книжки – это возможно будущий тренд. Так вот, говоря о девайсе, появилась очередная порция изображений.

Стоит заметить, что это вероятно самые последние изображения, так как от тех, что были представлены Microsoft, есть некоторые отличия. Так, на изображениях, которые мы видели раньше, отсутствовала камера на передней панели. Теперь мы ее видим отчетливо. Более того, рядом с ней располагается датчик, назначение которого пока неизвестно. Еще можно лицезреть ярлык Edge & OneNote. Это возможность, которая позволяет одновременный запуск приложений сразу на двух экранах. С ее помощью можно выбирать связку приложений, который будут запущены одним касанием.

Что касается других известных на сегодня подробностей о смартфоне, то можно выделить его техническую сторону. Так, Microsoft Surface Duo получит чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗ, аккумулятор, емкостью 3 460 мАч, а также два дисплея по 5,6 дюймов. Изначально производитель хотел провести анонс устройства под конец года, но последние слухи говорят нам о летнем мероприятии, когда аппарат будет представлен официально.