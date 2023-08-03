Появились изображения и характеристики планшета Redmi Pad SE

В сети появились изображения и технические характеристики планшета Redmi Pad SE, который должны представить 17 августа.

Так стало известно, что новинка получит IPS-экран на 11 дюймов и разрешением 2880х1800 точек. За производительность будет отвечать чипсет Snapdragon 870 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Основная камера получит разрешение на 50 МП, а фронтальная — 8 МП. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Планшет выйдет в трёх расцветках, а вот цены пока неизвестны. Ориентировочно, стоимость будет находиться на уровне 250-350 долларов США.