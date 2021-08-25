Появились фото iPhone 13 и iPhone 13 Pro с разными защитными стёклами

На ресурсе Slashleaks опубликовали фотографии упаковки защитных стекол для смартфонов iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Они получат одинаковую диагональ экрана в 6,1 дюйма.

На упаковке можно рассмотреть смартфон с уменьшенной «чёлкой» на экране. А защитная плёнка подтверждает, что в смартфоне используется 4 сенсора, необходимых для работы системы Face ID.

На фото показаны три типа защитных стёкол:

Обычное (Tempered Glass Screen Protector).

Обычное с защитой персональных данных (Tempered Glass Screen Protector).

С повышенной прочностью (Super Hardness Glass Screen Protector).

Новые смартфоны получат процессор A15 Bionic, изменённый блок основной камеры, а также более ёмкие аккумуляторы. Старшие модели получат адаптивную частоту обновления изображения от 1 до 120 Гц, а объём постоянной памяти вырастет до 1 ТБ.