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Новости

«Почта России» запустила бренд продуктов «Почтовая марка»

«Почта России» объявила о запуске собственного бренда под названием «Почтовая марка». Под ним будут выпускаться продукты питания и товары для дома.

В ассортимент входят сушки, печенье, шоколад, овощные консервы, варенье, печенье, крендели и многое другое. Продукцию уже можно приобрести в 39 регионах страны.

Перечень будет расширяться и пополнится макаронами, крупами, напитками и другими продуктами.

Под брендом «Почтовая марка» планируется выпустить более двух сотен разных товаров.

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Источник:
Почта России

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