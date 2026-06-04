«Почта России» снова начала доставлять посылки из США
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«Почта России» снова начала доставлять посылки из США

Отправления доставляют транзитными рейсами через третьи страны, первая партия посылок уже прибыла в Россию.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:35
«Почта России» снова начала доставлять посылки из США

«Почта России» возобновила доставку почтовых отправлений из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Почтовый импорт восстановили в конце мая 2026 года совместно с американским почтовым оператором. Первая партия отправлений уже поступила в Россию.

Доставка организована транзитными рейсами через третьи страны на базе действующих логистических маршрутов. Такая схема позволяет снова принимать отправления из США после длительного перерыва.

Собеседник ТАСС на рынке пояснил, что ранее доставку частично обеспечивали экспресс-перевозчики, но их сеть приёма в США была ограничена. Возобновление почтового импорта должно расширить географию отправлений и охватить больше регионов страны.

До приостановки в 2022 году объём почтового импорта из США превышал 50 тонн в месяц. Чаще всего в Россию отправляли одежду, обувь, электронику и БАДы.

Осенью 2025 года «Почта России» также возобновила приём части отправлений из России в США. Тогда речь шла о категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Перед этим пересылку временно останавливали из-за изменений в таможенных правилах США.

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