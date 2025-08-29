«Почта России» добавила возможность получать посылки по QR-коду без интернета

В мобильном приложении «Почты России» появилась новая возможность — теперь пользователи могут сгенерировать QR-код для получения посылки без подключения к интернету. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить приложение до последней версии, открыть страницу оформления QR-кода, нажать «Показать QR-код» и продемонстрировать его сотруднику почтового отделения.

Такая возможность особенно актуальна в отдаленных населенных пунктах, а также на фоне массового отключения мобильного интернета. Кроме того, при визите в почтовое отделение больше не нужен паспорт.