Почта России будет доставлять посылки с помощью дронов
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Новости

Почта России будет доставлять посылки с помощью дронов

Мы знаем, как долго «Почта России» доставляет посылки адресанту. Увы, кроме как внедрения инновационных технологий улучшить качество и время доставки невозможно. К такому выводу пришли представители РБК. А по словам его генерального директора Максима Акимова, это поможет районам, которые расположены в глубинке страны.

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Первые испытания возможности доставки посылок дронами были проведены еще два года назад. Тогда первая попытка обернулась крахом: у БПЛА отказали бортовые системы управления, и он врезался в дом. Немного позже была вторая попытка, которая оказалась куда успешней: дрону удалось преодолеть расстояние в 12 км. В ближайшее время планируется опять провести эксперимент с доставкой посылок дронами. Но теперь речь идет о партии беспилотных летательных аппаратов.

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Для этой цели были выбраны места с плохой связью, наличием болотистой местности, порывами ветров и колебанием температур. Такой эксперимент будет лакмусовой бумагой для тех районов нашей страны, куда кроме как по болоту или воде доставить груз не получится. Поэтому доставка с помощью БПЛА была бы оптимальной. Но здесь нужно сказать, что доставка грузов будет осуществляться с помощью техники, грузоподъемность которой достигает 50-150 кг, а дальность полета не меньше 300-400 км. Кроме того, обязательным требованиям для такой техники является возможность работы в самых неблагоприятных условиях.

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