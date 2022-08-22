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Новости

«Почта России» запустила сервис для покупки товаров из США

«Почта России» запустила сервис под названием «Почта Global». С его помощью можно заказывать товары прямиком из США. Сама почтовая служба выступает «логистическим партнёром» и осуществляет доставку товара по России.

Официального анонса сервиса от «Почты России» пока не было. О его запуске сообщили читатели The GEEK. Также отмечается, что «Почта Global» был запущен в тестовом режиме 1 августа, а сейчас готов принимать заказы.

При помощи «Почта Global» можно делать покупки на сайтах Amazon, eBay, iHerb, Apple и других магазинов США. После оформления, товар поступает на склад в Дэлавере, откуда уже отправляется покупателям в Россию.

Стоимость услуги начинается от $16 (~990 рублей), а срок доставки составляет от трёх недель. Если у покупателя нет карты иностранного банка, то покупку сделает сам сервис и возьмёт 10% от цены товара, но не менее $7 (~420 рублей).

За оформление заказов отвечает RP Logistics HK Co. Limited, «дочка» «Почты России» в Гонконге. Сам склад в Дэлавере относится к компании Pony Express.

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Источник:
Почта Global, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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