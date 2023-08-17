Порт Red Dead Redemption для PlayStation 4 Pro получит улучшенную графику

В начале августа компания Rockstar Games анонсировала выпуск порта Red Dead Redemption для PlayStation 4. Согласно планам разработчиков, обновленная версия RDR будет представлять собой порт без каких-либо улучшений.

Однако лучшая версия этой культовой вестерн-игры будет доступна обладателям PlayStation 4 Pro, где появятся улучшенные технические элементы, как указано на официальном сайте. Например, владельцы PlayStation 4 Pro смогут получить поддержку разрешения 4K.

Напомним, что поклонники серии выразили недовольство в адрес Rockstar Games из-за отсутствия каких-либо улучшений в порте и высокой цены в $50.

Выход порта Red Dead Redemption запланирован на сегодня, 17 августа и будет доступен на PlayStation 4 и Nintendo Switch.