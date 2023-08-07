Игроки раскритиковали Rockstar за анонс переиздания Red Dead Redemption

7 августа 2023 года компания Rockstar Games анонсировала выход порта оригинальной игры Red Dead Redemption для PlayStation 4 и Nintendo Switch, запланированного на 17 августа. При этом переиздание не получит серьезных изменений, связанных с графикой и производительностью, включая отсутствие поддержки 60 fps. Более того, игра не получит мультиплеерный режим. Однако за такую “халтуру” издатель просит $50.

Реакция игроков на Reddit и YouTube не заставила себя ждать. Они критикуют компанию за выпуск простого порта оригинальной игры без каких-либо улучшений. Кроме того, многих пользователей раздражает высокая цена переиздания и то, что игры так и не появилась на ПК.

Ранее в сети появлялись слухи о возможных ремастерах или ремейках Red Dead Redemption и многие ожидали более масштабного анонса от Rockstar. Однако компания выбрала путь простого порта для двух платформ.

За разработку переиздания Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch отвечает студия Double Eleven, которая ранее работала над другими играми, такими как Fallout 76, Minecraft Dungeons и Rust.