Red Dead Redemption впервые вышла на iPhone, Android и PlayStation 5

Теперь ждём GTA IV.
Редакция The GEEK сегодня в 00:01

Rockstar внезапно выпустила обновлённую версию Red Dead Redemption сразу для пяти платформ: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, iOS и Android. В набор входит Undead Nightmare, а само переиздание получило ряд технических улучшений.

На PS5 и Xbox Series игра работает с повышенной чёткостью, HDR и стабильными 60 кадрами в секунду. Максимальное разрешение — до 4K.

Switch 2 получила отдельный апгрейд: консоль задействует DLSS, поддерживает HDR и умеет выдавать 60 fps при высоком разрешении, плюс доступно управление мышью в док-режиме.

Владельцы версии для PS4 и оригинального Switch обновление получают бесплатно. То же касается владельцев цифровой копии RDR на Xbox 360 со всеми DLC — повторно платить не придётся. Переиздание также сразу появилось в каталоге PS Plus Extra.

На мобильных платформах RDR доступна бесплатно подписчикам Netflix, а отдельная версия для iOS обойдется в $40.

