Red Dead Redemption выходит на смартфонах

В App Store и Google Play появились страницы первой Red Dead Redemption. По опубликованным изображениям видно, что игра адаптирована под сенсорное управление и получила переработанный мобильный интерфейс.

Издателем версии для смартфонов выступает Netflix. Компания продолжает сотрудничество с Rockstar Games — ранее через её сервис выходили мобильные переиздания трилогии GTA.

В App Store указана дата релиза 4 декабря, при этом загрузить игру смогут только пользователи с активной подпиской Netflix.

Помимо мобильного выпуска, Red Dead Redemption готовится к появлению на современных консолях. Нативные версии для PS5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch 2 должны выйти 2 декабря.