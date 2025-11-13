Red Dead Redemption выходит на смартфонах | The GEEK
Red Dead Redemption выходит на смартфонах

Rockstar наконец-то созрела.
Валентин Снежин сегодня в 00:10

В App Store и Google Play появились страницы первой Red Dead Redemption. По опубликованным изображениям видно, что игра адаптирована под сенсорное управление и получила переработанный мобильный интерфейс.

Издателем версии для смартфонов выступает Netflix. Компания продолжает сотрудничество с Rockstar Games — ранее через её сервис выходили мобильные переиздания трилогии GTA.

В App Store указана дата релиза 4 декабря, при этом загрузить игру смогут только пользователи с активной подпиской Netflix.

Помимо мобильного выпуска, Red Dead Redemption готовится к появлению на современных консолях. Нативные версии для PS5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch 2 должны выйти 2 декабря.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
