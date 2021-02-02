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Новости

Пользователи жалуются на новые MacBook — они ломают мобильные приложения

Пользователи, которые уже купили новые MacBook на процессорах M1, жалуются, что они нарушают работу iOS-приложений. Дело в том, что мобильные приложения на iPhone и iPad просто перестают запускаться. Это происходит строго после синхронизации данных с Macbook.

Пока что временное решение включает в себя синхронизацию данных с более старыми моделями Mac.

При этом на официальном сайте Apple это подтвердили, заявив, что мобильные приложения начинают работать нормально после сопряжения с MacBook Pro на чипе Intel. Однако причин этого пока не называют.

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Источник:
Reddit
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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