Пользователи жалуются на новые MacBook — они ломают мобильные приложения

Пользователи, которые уже купили новые MacBook на процессорах M1, жалуются, что они нарушают работу iOS-приложений. Дело в том, что мобильные приложения на iPhone и iPad просто перестают запускаться. Это происходит строго после синхронизации данных с Macbook.

Пока что временное решение включает в себя синхронизацию данных с более старыми моделями Mac.

При этом на официальном сайте Apple это подтвердили, заявив, что мобильные приложения начинают работать нормально после сопряжения с MacBook Pro на чипе Intel. Однако причин этого пока не называют.