Пользователи назвали свой любимый iPhone

Команда бенчмарка AnTuTu составила топ-10 самых любимых iPhone и iPad среди пользователей. В этом рейтинге учитывались не технические характеристики, а личное восприятие и удовлетворенность пользователей.

Примечательно, что ни один из актуальных iPhone не вошел в десятку лучших. В рейтинг попали только два айфона — iPhone 12 mini (4 место) и iPhone SE 2-го поколения (7 место).

На вершине рейтинга оказался iPad Pro 2 с экраном 10,5 дюймов, выпущенный в 2017 году, который в июне получил 96,63% положительных отзывов. Следом за ним расположились iPad Air 4 и новейший iPad Pro 11 с чипом M4.