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Новости

Полноразмерные наушники HUAWEI FreeBuds Studio появились в России

Совсем недавно HUAWEI представила первые беспроводные полноразмерные наушники HUAWEI FreeBuds Studio. Теперь они добрались до российского рынка.

Новинка получила функцию интеллектуального динамического шумоподавления, системой из восьми микрофонов, а также поддержку одновременного подключения к двум устройствам.

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HUAWEI FreeBuds Studio обладают акустической архитектурой Tee Audio Tube, которая нейтрализуют шумы громкостью до 40 дБ и уравновешивает давление воздуха, поддерживая его циркуляцию. Четырехслойная композитная диафрагма диаметром 40 мм предоставляет широкий диапазон частот от 4 Гц до 48 кГц. Аудиокодек L2HC с уникальным форматом декодирования гарантирует скорость передачи звука до 960 кбит/сек. Данная технология отвечает за качественную передачу звука и реалистичность звучания.

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Наушники HUAWEI FreeBuds Studio появятся в России в двух цветах: золотом и черном. Предзаказ стартует с 10 ноября, а с 20 ноября устройство поступит в продажу по цене 25 990 рублей.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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