Представлены полноразмерные наушники HUAWEI FreeBuds Studio

HUAWEI FreeBuds Studio – первые беспроводные полноразмерные наушники в линейки аудио продуктов компании. Новые наушники обладают студийным качеством звука и широким частотным диапазоном до 48 кГц, для точной передачи звука. Технология интеллектуального динамического активного шумоподавления предлагает три режима, которые меняются в зависимости от условий окружающей среды. Благодаря одновременному подключению к двум устройствам пользователи могут быстро и легко переключаться между различными устройствами для выполнения голосовых вызовов или воспроизведения музыки.

Наушники выполнены из высококачественных материалов. Корпус спроектирован с использованием простых линий и дополнен металлической матовой текстурой, наклон оголовья увеличен до 150 градусов для более удобной посадки. Амбушюры выполнены из искусственной кожи, их размер составляет 65 мм х 42 мм.

FreeBuds Studio имеют кастомизированный драйвер диафрагмы. Четырехслойная композитная диафрагма размером 40 мм обеспечивает широкий диапазон частот от 4 Гц до 48 кГц и высокую чувствительность, точно отображая нюансы звука. HD-аудиокодек с уникальным форматом декодирования L2HC работает со скоростью до 960 кбит/с. Это позволяет HUAWEI FreeBuds Studio передавать оригинальное звучание аудиофайлов с высокой детализацией.

Новинка оснащена двухслойной звукоизоляционной структурой, интеллектуальным активным шумоподавлением и нейтрализуют шумы громкостью до 40 дБ. Наушники распознают окружающие звуки благодаря встроенному IMU-датчику и системе микрофонов. Это позволяет автоматически изменять настройки шумоподавления в зависимости от условий окружающей среды.

Также они поддерживают режим звукопроницаемости и режим усиления голоса, чтобы пользователи могли оставаться на связи с внешним миром или общаться, не снимая наушников. Новая система уменьшения шума с шестью микрофонами умеет точно определять голоса, выделяя их и убирая фоновый шум.

Одна полная зарядка наушников FreeBuds Studio обеспечивает воспроизведение музыки до 24 часов при выключенном режиме активного шумоподавления и до 20 часов при включенной функции активного шумоподавления. Всего 10 минут быстрой зарядки наушников хватит на 5 часов прослушивания музыки с включенным шумоподавлением, или на 8 часов, если шумоподавление отключено.

HUAWEI FreeBuds Studio официально поступят в продажу с ноября, стоимость составит 299 евро.