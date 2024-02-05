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«Покемонов с пушками» Palworld запустили на Apple Vision Pro

Владельцы Apple Vision Pro активно делятся своими впечатлениями о возможностях устройства. Пользователь соцсети X опубликовал видео, демонстрирующим запуск популярной игры Palworld на новой гарнитуре.

Игра транслируется на гарнитуру через Steam Link, а управление осуществляется с помощью Bluetooth-контроллера Xbox. Пользователь восхищается возможностью играть в «покемонов с пушками» на «огромном профессиональном экране Vision».

В отличие от обычных проекторов, гарнитура позволяет пользователю настраивать размер виртуального экрана. Например, сделать его 300-дюймовым или уменьшить при необходимости.

Несмотря на то, что нативный запуск игр возможен через сервис Apple Arcade, библиотека пока ограничена и содержит в основном мобильные игры. Это заставляет пользователей искать альтернативные способы использования Vision Pro.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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