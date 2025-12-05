Началась рассылка приглашений на альфа-тест Palworld Mobile | The GEEK
Началась рассылка приглашений на альфа-тест Palworld Mobile

Он продлится до 11 декабря.
Редакция The GEEK сегодня в 20:46

Южнокорейская компания KRAFTON начала рассылать письма с приглашениями на закрытый альфа-тест Palworld Mobile. Соответствующий скриншот сообщения появился в сети.

Альфа-тест продлится 7 дней (с 5 по 11 декабря). Сервера будут работать круглосуточно. Исключением будут только срочные технические работы.

Для входа на серверы потребуется авторизация через KRAFTON ID — войти как гость или использовать скачанный из сети APK-файл не получится. Участники смогут использовать существующую учётную запись KRAFTON или создать новую.

Разработчики также откроют общий Discord-сервер с приватным разделом для участников альфы. В нём будут публиковаться анонсы, обновления и информация о происходящих ивентах. Доступ к приватному каналу выдадут по Discord ID, который тестировщики указывали в анкете при подаче заявки.

