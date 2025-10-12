Bloomberg: Apple представит новые iPad Pro, Vision Pro и MacBook Pro на следующей неделе

Apple может представить новые устройства уже на следующей неделе. Об этом рассказал авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, обновление получат три продукта: iPad Pro, гарнитура Vision Pro и, с большой вероятностью, 14-дюймовая модель MacBook Pro. Все они должны перейти на новое поколение процессора — Apple M5.

Гурман уточняет, что никакой презентации Apple проводить не будет — вместо этого компания ограничится серией пресс-релизов и, возможно, короткими видеороликами на YouTube.

Поскольку в США 14 октября отмечают День Колумба, а в Канаде в этот день — День благодарения, анонсы могут состояться во вторник или чуть позже.

Ранее инсайдеры отмечали, что Apple может представить только базовую версию MacBook Pro на M5, а более производительные ноутбуки на M5 Pro и M5 Max выйдут в начале 2026 года.