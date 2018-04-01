Показан внешний вид фитнес-браслета от Realme

Realme работает над собственным фитнес-браслетом Realme Sayshat, который должен составить конкуренцию известному Mi Band от Xiaomi. Внешний вид новинки был показан в китайской социальной сети Weibo.

В версии от Realme прослеживается некое сходство с популярной моделью. Это аналогичная капсула с ремешком, считывающая пройденные шаги и отображающая время.

Но отличия всё-таки есть и кроются они в дисплеи. В браслете от Xiaomi используется цветной экран по технологии AMOLED, а вот Realme решила остановиться на монохромном дисплеи. По сообщениям инсайдеров, в трекере используется дисплей 0,78 дюйма, аналогичный установлен в Mi Band 3.

По всей видимости Realme будет акцентироваться на низком ценнике, один только слоган уже об этом говорит. Поэтому стоит ожидать стоимость в районе 1500 рублей.