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Появились фото макета iPhone 17 Air: самый тонкий смартфон Apple

Инсайдер Majin Bu опубликовал фотографии макета iPhone 17 Air, созданного на основе схем, предположительно утекших из цепочки поставок.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:59

Согласно утечкам, толщина корпуса составит всего 5,5 мм, что может сделать iPhone 17 Air самым тонким смартфоном в истории Apple. Также сообщается о 6,9-дюймовом дисплее с минимальными рамками.

По предварительной информации, смартфон будет построен на базе чипа Apple A19, получит 48-мегапиксельную основную камеру и один динамик.

Majin Bu ранее публиковал достоверные данные о продуктах Apple, включая цвета iPhone 12, характеристики iPad mini и фото макетов iPhone 16.

Предполагаемая стартовая цена нового айфона в США — от $900. Релиз ожидается в сентябре 2025 года.

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Источник:
The GEEK, X
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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