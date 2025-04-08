Появились фото макета iPhone 17 Air: самый тонкий смартфон Apple

Согласно утечкам, толщина корпуса составит всего 5,5 мм, что может сделать iPhone 17 Air самым тонким смартфоном в истории Apple. Также сообщается о 6,9-дюймовом дисплее с минимальными рамками.

По предварительной информации, смартфон будет построен на базе чипа Apple A19, получит 48-мегапиксельную основную камеру и один динамик.

Majin Bu ранее публиковал достоверные данные о продуктах Apple, включая цвета iPhone 12, характеристики iPad mini и фото макетов iPhone 16.

Предполагаемая стартовая цена нового айфона в США — от $900. Релиз ожидается в сентябре 2025 года.